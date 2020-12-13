Kısıtlamada silahla vuruldu, hastanede yaptığı hareket ile şaşırttı

-Sedye ile hastaneye götürülmesi

-Acil servis ve ambulanslar detay



( SAKARYA -ÖZEL)-Poz verip gülümseyen yaralıdan, kendisini görüntüleyen gazeteciye: “Çek çek, haberlere yolla” SAKARYA



- Sakarya’nın Erenler ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen silahlı saldırıda yaralanan ve hastaneye getirilirken poz verip gülümsediği esnada, “Çek çek, haberlere yolla” diyen yaralı şaşırttı. Olay, gece saatlerinde Erenler Küpçüler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda yürüyen Y.U. isimli genç, henüz ismi öğrenilemeyen şüpheli tarafından silahla vuruldu. Y.U., ayağından vurularak yaralanırken, şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçtı. Silah sesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralı genç, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Y.U., sağlık ekiplerince hastaneye getirildiği esnada kendisini görüntüleyen gazeteciye poz verip daha sonrasında ise gülümseyip, “Çek çek, haberlere yolla” diyerek şaşırtırken, polis ekipleri ise olay ile ilgili inceleme başlattı.



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