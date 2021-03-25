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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kısıtlamada ruhsatsız oyun oynatan kahvehaneye baskın

Kısıtlamada ruhsatsız oyun oynatan kahvehaneye baskın

Polislerin kahvehaneye baskını

Kambi Polis Para Cezası Kahvehane Sokağa Çıkma Yasağı 

-Kahvehane içerisinden genel ve detay görüntüler
-Masalardaki iskambil ve okey taşlarından görüntüler
-Kahvehanede bulunan kişilerden genel ve detay görüntüler
-Kahvehane dışındaki polis araçlarından görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde ruhsatsız bir kahvehane oyun oynattığı sırada polis baskın düzenlendi.
Düzenlenen baskında içeri bulunan 8 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası kesildi. Alınan bilgiye göre, Seyhan Devriye Ekipleri’ne bağlı, polisler Seyhan ilçesine bağlı Karasoku mahallesinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde ruhsatsız bir kahvehanede oyun oynatıldığı ihbarı aldı. Bunun üzerine Seyhan Devriye Ekipleri, söz konusu iş yerine baskın düzenlendi.
Baskın sırasında kahvehanede bulunan 8 kişiye sokağa çıkma yasağı ihlalden para cezası kesildi. Zabıta ekipleri ise ruhsatsız kahvehaneyi mühürledi. (CNK-
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