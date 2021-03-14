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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Kısıtlamada polisin denetimleri sürüyor

- Kısıtlamada polisin denetimleri sürüyor

Durdurulan araçlar

Polis Polis Ekipleri Trol 

-Kimlik ve çalışma izni kontrolü yapılması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Hafta sonu kısıtlamasında polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. Aracıyla trafiğe çıkanlar uygulama noktalarındaki ekiplerce tek tek kontrol edildi. Yeni tip Korona virüsle mücadele kapsamında polis ekiplerinin denetimleri sürdürdü. Şehrin birçok farklı yerinde kurulan uygulama noktalarında araçlarıyla trafiğe çıkanlar ekiplerce kontrol edildi. Polis, araçları tek tek durdurarak yolcu ve sürücülerin kimliklerini ve sokağa çıkma izinlerini inceleyip kurallara uyulup uyulmadığını denetledi. Denetimlerin kısıtlama sona erene kadar devam edeceği öğrenildi. (YEŞ-ZA-
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