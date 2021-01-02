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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamada polis kuş uçurtmuyor

Kısıtlamada polis kuş uçurtmuyor

Boş sokaklardan detaylar

Polis Hafta Sonu Sayılar Gesi Polis Ekipleri 

-Polis ekiplerinden detaylar
-Polis ekiplerinin çalışmalarından detaylar
-Polis ekipleri denetim yaparken
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ -ÖZEL) TEKİRDAĞ

- Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Tekirdağ’da görev alan polis ekipleri yollarda ve sokak aralarında kuş uçurtmuyor. Çin’den bütün dünyaya yayılan ve milyarlarca insanın korkulu rüyası haline gelen korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde sıkı tedbirler uygulanıyor. Kış mevsiminde vaka sayılarının artışa geçmesiyle ülke genelinde her hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başladı.
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da sessizlik hakim. Araçlar denetleniyor Kısıtlama nedeniyle oluşabilecek herhangi ihlallere karşı polis ekipleri de sokaklarda ve yollarda denetimlerini sürdürüyor. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince, kent genelinde birçok noktada kurulan uygulama noktalarında araçlar tek tek durdurulup kontroller yapılıyor. Kontrol edilen araçlarda görev belgesi bulunan vatandaşlar yollarına devam ederken, görev belgesi bulunmayan vatandaşlara ise işlem yapılıyor. (HLD-
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