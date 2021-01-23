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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamada özel izinle kuş ve sokak hayvanlarını beslediler

Kısıtlamada özel izinle kuş ve sokak hayvanlarını beslediler

Kuşlara yem bırakılması

Hafta Sonu Köpek Farkındalık Hayvan Sokak Hayvanları 

-Kuşların beslenmesi
-Güvercinlerin yemlerden yemesi
-Röportaj
-Detaylar

( KASTAMONU )- Hayvanları beslemek için özel izin alıp kentin farklı noktalarına yem bıraktılar KASTAMONU

- Kastamonu’da hayvanseverler, valilikten aldıkları özel izinle Nasrullah Meydanı'ndaki güvercin ve sokak hayvanlarını besledi. Kastamonu’da bazı hayvansever vatandaşlar, Nasrullah Meydanı'ndaki güvercin ve sokak hayvanlarını besleyebilmek için valilikten özel izin aldı. Alınan izin sonrasında vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması ve havaların soğuması sebebiyle yem bulmakta zorlanan kuşlar ile sokak hayvanlarını beslemek için şehrin farklı noktalara yem bıraktılar. Gönüllüler, daha sonra kenar mahallelerdeki kuşlar ile sokak hayvanlarını da besledi. Kastamonu Belediyesinden temin ettikleri kuş yemlerini başta Nasrullah Meydanı’ndaki kuşlar ve sokak hayvanları olmak üzere kenar mahallelerdeki besleme noktaların da bıraktıklarını söyleyen hayvansever Hülya Özcan, “Şehrim sembolü haline gelen Nasrullah Meydanı’ndaki güvercinleri besliyoruz. HAYTAP ve Kastamonu Belediyesinin işbirliğinde alınan buğdayları biz gönüllüler olarak hem sokak hayvanlarını hem de kuşları besliyoruz. Bizler bu işe baş koyduk. Bugün hava da güzel, kuşlarımızı da besledik. Güvercinlerimiz açmış onları doyurduk. Şimdi de sokaktaki hayvanlarımızı kedi ve köpeklerimizi doyurmaya gideceğiz” dedi.
Havaların soğuması ve korona virüs tedbirleri gereği insanların sokaklara çıkamadığını söyleyen Hülya Özcan, “Bu yüzden güvercinlerimiz ve sokak hayvanlarımız aç kalıyor. Bizlerde farkındalık oluşturmak adına boş kaldığımız her an sokak hayvanlarımızı, güvercinleri doyurmaya çalışıyoruz. Hem ülkemizde hem de Kastamonu’da havalar soğudu. Lütfen sokak hayvanlarımızı, güvercinleri ihmal etmeyelim, imkanlarımız ölçüsünde onları doyuralım” diye konuştu.
Ayrıca Kastamonu Belediyesi de, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 123 besleme noktasına yiyecek bıraktı ve Nasrullah Meydanı’ndaki kuşlar için de ağaç diplerine oluşturulan besleme yerlerine yem attı.
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