Kısıtlamada misafirliğe gittiler, dönüşte cezayı yediler

-gençlerin araçtan indirilmesi

-Ekiplerin kontrolünden görüntü

-gencin polisle diyaloğu

-şahıslara ceza görüntüsü

-şahsın taşkınlık çıkartmaya çalışma görüntüsü ve diyaloğu

-detay



( DÜZCE -ÖZEL)- Kısıtlamada misafirliğe giden genç: “Misafirlikte de her gün kalınmaz ki” DÜZCE



– Korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlerde durduran araçta bulunan 4 kişiden 3’ü sokağa çıkma izni bulunmadıkları nedeniyle ceza yedi. Misafirlikten döndüklerini belirten gençler, “Misafirlikte de her gün kalınmaz ki” dedi.

Olay, Düzce Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A. idaresindeki otomobil, bağlantı yolu üzerinde denetim yapan ekipler tarafından durduruldu. Ekipler araç içerisinde bulunan sürücü S.A. ile birlikte 3 şahsı araçtan indirdi. Sokağa çıkma izni bulunan araç sürücüsü S.A., araç içerisinde bulunan 3 arkadaşını Kaynaşlı’ya bağlı Darıyeri Mengencik köyünde misafirliğe gittiklerini onları alıp eve götürdüğünü belirtti.

Polislerin kısıtlamada niye sokağa çıktıklarını sorması üzerine gençler, misafirliğe gittiklerini ve eve döndüklerini belirtti.

Polis ekiplerinin tekrar kısıtlamayı hatırlatması üzerine gençlerden “Misafirlikte de her gün kalınmaz ki” diyerek şaşırtan bir cevap geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında izni bulunmayan ve misafirlikten dönen 3 gence 3 bin 350’şer lira idari para cezası uygulanırken, görüntü almak isteyen basın mensuplarına araç sürücüsü S.A., taşkınlık çıkartmaya çalıştı.



loading...