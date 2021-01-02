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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamada meşaleler yakıp havaya böyle ateş ettiler

Kısıtlamada meşaleler yakıp havaya böyle ateş ettiler

Şahıslardan detay

( BURSA ) BURSA


- Bursa’da kısıtlamada evlerinin çatısına çıkarak meşale yakıp tüfek ile rasgele havaya ateş açan kişilerin bu görüntüleri büyük tepki çekti Olay, merkez Yıldırım İlçesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, kısıtlamada bir araya gelen arkadaşlar evlerinin çatısına çıkıp meşale yaktılar. Daha sonra aralarından birisi tüfek ile havaya ateş açtı. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler vatandaşlar arasında büyük tepki topladı. Polis ekipleri ise olay ile ilgili çalışma başlattı.
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