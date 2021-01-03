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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamada kurallara uymayanlara ceza yağdı

Kısıtlamada kurallara uymayanlara ceza yağdı

Kent genelinde yapılan denetim ve uygulamalardan detaylar(arşiv)

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Trafik Kuralları 


- Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk iki gününde Gaziantep’te, kurallara uymayanlara ceza yağdı. İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde yapılan denetim ve uygulamalarda sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan, meşke ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 934 kişiye cezai işlem uyguladı. Pandemi tedbirlerinin yanı sıra kent genelinde trafik uygulamaları da devam ediyor. Kısıtlamanın ilk iki gününde uygulama noktalarında durdurulan 5 bin 746 araçta trafik kurallarını ihlal etiği tespit edilen 403 sürücüye cezai işlem uygulandı. 120 araç ise trafikten men edildi.
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