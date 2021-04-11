Kısıtlamada kumar oynatan iş yerine polis baskını

-İş yerinin görüntüsü



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Küçükçekmece’de sokağa çıkama kısıtlamasını ihlal eden iki iş yerine operasyon polis ekipleri, düzenleyen polis ekipleri, toplam 17 şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten 65 bin 911 TL, kumar oynayan 13 şahsa ise, 18 bin 704 TL olmak üzere toplam 84 bin 615 TL idari para cezası uygulandı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, dün saat 18.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi’nde bulunan bir işyerinde yapılan kontrollerde içeride 5 şahsın bulunduğu ve sokağa çıkma yasağının ihlal edildiği görüldü.

Ayrıca, saat 22.00 sıralarında Tevfikbey Mahallesinde bulunan ve daha önceden ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği için mühürlendiği tespit edilen bir işyerinde yapılan kontrollerde, içerde 14 şahsın bulunduğu, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı, sokağa çıkma yasağının ihlal edildiği ve kumar oynamada kullanılan 370 adet pul olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili her iki işyerinde bulunan toplam 17 şahsa “1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun” 282. Maddesine istinaden 65 bin 911 TL Kumar oynayan 13 şahsa ise, 18 bin 704 TL olmak üzere toplam 84 bin 615 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan, Tevfikbey Mahallesinde bulunan bahse konu işyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

İşyeri sorumlusu hakkında da adli işlem başlatıldı. (ZA-



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