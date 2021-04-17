Kısıtlamada Kırşehir sessizliğe büründü



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası açıklanan, yeni koronavirüs kararları ile yeniden düzenlenen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına Kırşehir’de uyuluyor. 58 saat boyunca sürecek kısıtlama kapsamında kentteki cadde ve sokaklar boşaldı. Cuma günü akşam 19: 00’da başlayan kısıtlamalar Pazartesi günü sabah 05:00’de sona erecek. Zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere insanlar gidip gelebilecek. Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere servis şeklinde de satış yapabiliyor. (EÖ-TB-



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