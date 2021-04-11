Kısıtlamada Kırklareli sokakları boş kaldı

- Kırklareli’nde, Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması havadan görüntülendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Nisan 2021 tarihinde saat 21.00’de başlamıştı. Kısıtlamanın ikinci gününde Kırklareli’nde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulduğu havadan görüntülendi. Kentin eş işlek caddelerinden olan Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesinde sessizlik hakim oldu. Sokağa çıkma kısıtlaması 12 Nisan Pazartesi 05.00'te sona erecek. (HÇ -
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