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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamada kaymak istediler, jandarmaya takıldılar

Kısıtlamada kaymak istediler, jandarmaya takıldılar

Uludağ'dan görüntü

Jandarma Yabancı Turist Kar Yağışı 

-ekiplerden görüntü
-röportaj
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Kış turizminin gözde merkezlerinden olan Uludağ'da, sokağa çıkma kısıtlamasında kaymak isteyen yerli ve yabancı turistler jandarmaya takıldı. Kızaklarıyla kaymak isteyen kişiler, ikazlar sonunda otellerine geri döndü. Uludağ'ın zirvesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, 4 günlük kısıtlamayı fırsat bilerek zirvede konaklamaya gelen yerli ve yabancı turistleri heyecanlandırdı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu Uludağ'da kızağını alan çocuklar ve gençler pistlere gitmek istedi. Kısa süreliğine karın keyfini çıkaran kişiler, jandarmanın ikazlarıyla kaldıkları otellere geri dönmek zorunda kaldı. Yaklaşık 10 bine yakın yatak kapasiteli Uludağ'da az sayıdaki yerli ve yabancı turistler, otellerin kafeteryalarında eğlendi.
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