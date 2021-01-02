Kısıtlamada kaymak istediler, jandarmaya takıldılar

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( BURSA ) BURSA



- Kış turizminin gözde merkezlerinden olan Uludağ'da, sokağa çıkma kısıtlamasında kaymak isteyen yerli ve yabancı turistler jandarmaya takıldı. Kızaklarıyla kaymak isteyen kişiler, ikazlar sonunda otellerine geri döndü. Uludağ'ın zirvesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, 4 günlük kısıtlamayı fırsat bilerek zirvede konaklamaya gelen yerli ve yabancı turistleri heyecanlandırdı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu Uludağ'da kızağını alan çocuklar ve gençler pistlere gitmek istedi. Kısa süreliğine karın keyfini çıkaran kişiler, jandarmanın ikazlarıyla kaldıkları otellere geri dönmek zorunda kaldı. Yaklaşık 10 bine yakın yatak kapasiteli Uludağ'da az sayıdaki yerli ve yabancı turistler, otellerin kafeteryalarında eğlendi.



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