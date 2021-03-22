Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kısıtlamada kayıp kadın seferberliği

Kısıtlamada kayıp kadın seferberliği

Kadından detay

Yaşlı Kadın Polis Bild Uttu Polis Ekipleri 

-Teslim edilmesinden detay

( BURSA )- Evinden 15 kilometre ötede polis tarafından bulunan yaşlı kadın oğluna teslim edildi BURSA

- Bursa’da , eve dönen bir evlat yaşlı annesinin olmadığını ve kaybolduğunu düşünüp polisten yardım istedi. Alzheimer hastası kadın kısıtlama saatinde evinden 15 kilometre ötede polis tarafından bulundu. Olay, merkez Osmangazi ilçesinde Başaran mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G. isimli genç adam evine geldiğinde, 50 yaşındaki Alzheimer hastası annesi Tenzile G.’nin evde olmadığını fark etti. Annesini bulamayan genç adam, sokak ve ikametinin çevresini aramaya başladı.
Daha sonra saatin ilerlemesi ve havanın kararması üzerine endişelenerek durumu 155 polis hattına bildirdi. Yapılan ihbar üzerine anne Tenzile G. polis ekiplerince evinin 15 kilometre ötesinde Zafer mahallesi 3 Karaman sokak üzerinde bulundu. Tenzile G.'nin evin yolunu unuttuğu, geri dönmek istediğinde de yolunu kaybettiği ve evine dönememesi üzerine korkup paniğe kapıldığı belirlendi. Öte yandan polis ekipleri, genel sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen kayıp anneyi oğluna teslim etti. (GB-İHS)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement