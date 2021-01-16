Kısıtlamada kar topu oynayan çocuklar siren sesini duyunca böyle kaçtı

-Kar topu savaşı yapanlardan detay -Kar yağışından detay -Yokuşta kalan araçlardan detay
( BURSA )- Bursa'da yoğun kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar kısıtlamayı unuttu, sokakta kar toplu savaşı yaptılar ( BURSA ) - Bursa'da 16.00'da başlayan kar yağışı etkili oldu. Yer yer 15 cm'yi bulan kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar kısıtlamayı unuttu, kar topu savaşı yaptılar. Kısıtlamada kar topu savaşı yapan çocuklar, radyodan siren sesini duyunca kaçtılar. Kar yağışına yaz lastikleriyle yakalanan sürücüler yollarda zor anlar yaşadı. Yokuş çıkmakta zorlanan araç sürücüleri geri dönmek zorunda kaldı.
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