Kısıtlamada kar için Spil’e çıkmak isteyenler jandarmaya takıldı

-Jandarma uygulamasından drone görüntüleri

-Aktüel detaylar

-Engelli oğlunu Spil'e çıkaran baba Serkan Tuna ile röportaj

-Jandarma uygulamasından aktüel görüntüler

-Genel detaylar



( MANİSA -DRONE)- Kar yağışı ile beyaza bürünen Spil Dağı’na kısıtlama günü çıkmak isteyen vatandaşlara jandarma ekipleri izin vermedi- Kar altındaki Spil Dağı’nın eşsiz manzarası hayran bıraktı MANİSA



- Dünkü kar yağışı sonrası beyaza bürünen bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı’na kar keyfi yapmak için çıkmak isteyen vatandaşlar jandarma uygulamasına takıldı. Milli parkın girişinde ve içindeki yollarda uygulama gerçekleştiren ekipler, kısıtlama ihlali yapan vatandaşları uyararak cezai işlem uyguladı. Manisa ve İzmir’in arasında yer alan bin 517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, etkili olan kar yağışı sonrası adeta beyaz gelinlik giydi. Kendine has florası, tarihi, mitolojik hikayeleri ve yaban hayatıyla eşsiz bir güzelliğe sahip olan Spil Dağı Milli Parkı, kar altındaki görüntüsüyle de hayran bıraktı. Yıl içinde çok fazla kar göremeyen Manisalılar, dünkü kar yağışını fırsat bilerek hafta sonu kısıtlamasına rağmen Spil’e çıkmak istedi. Jandarma ekipleri milli parkın giriş ve çıkışlarında uygulama yaparak, vatandaşların Spil Dağı’na girişine izin vermedi. Spil Dağı’nda bulunan evlerine gitmek isteyen vatandaşların da izin belgeleri kontrol edildikten sonra giriş yapmalarına izin verildi.

Jandarma ekipleri, hafta sonu kısıtlamasına uymayarak Spil’e çıkmak isteyen vatandaşlara uyarıda bulunup cezai işlem uyguladı. Engelli çocuğu Kuzey için Spil Dağı Milli Park’ına çıkan Serkan Tuna, eşi Sevgi Tuna ile birlikte devletin kendilerine verdiği izni Spil Dağı’nda değerlendirdiklerini belirterek “Oğlum engelli olduğu için bize devletimizin verdiği hakkı kullanıyoruz. Ne zamandır kar da görmemiştik. Onun için de değişiklik bizim için de değişiklik oldu. Zaten hafta içi de çalışıyoruz. Geç çıktığım için oğlumu gezdiremiyorum. Hafta sonu fırsatını da değerlendirdik. En son 4 sene önce kar yağmıştı. Yağmur da zaten doğru düzgün yoktu. Kar yağınca iyi oldu” ifadelerini kullandı. Jandarma ekipleri gün boyu Spil Dağı Milli Parkı’nda uygulama yaptı.



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