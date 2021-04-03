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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamada Kanlıkavak parkı sessizliğe büründü

Kısıtlamada Kanlıkavak parkı sessizliğe büründü

Kanlı Kavak'tan drone görüntüsü

Hafta Sonu Hayvan Sokak Hayvanları 

-Aktüel görüntü
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR -DRONE)- Eskişehir'in Kanlıkavak parkı havadan görüntülendi ESKİŞEHİR

- Eskişehir'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte sessizliğe bürünen Kanlıkavak Parkı drone ile havadan görüntülendi. Eskişehir’de korona virüs tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra ilk defa hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması başladı.
Kısıtlama nedeniyle en çok rağbet gören parklardan biri olarak bilinen Kanlıkavak boş kaldı. Normal günlerde vatandaşların akın ettiği parkın tadını adeta sokak hayvanları çıkardı. Güneşli havanın etkisiyle ortaya çıkan kartpostallık manzaralar drone ile havadan görüntülendi. (ŞEV-Y)
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