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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Kısıtlamada kaçak avlanan kişi ekiplere ateş açarak kaçtı

- Kısıtlamada kaçak avlanan kişi ekiplere ateş açarak kaçtı

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

( BURSA ) BURSA

Tahkikat Kaçak Kaçak Avcı Akalan Avcılık 


- Bursa'nın Karacabey ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında kaçak avlanırken yakalanan kişi, kontrolü gerçekleştirilen görevlilere ateş açıp kaçtı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bursa Bölge Müdürlüğü ekipleri 7 gün 24 saat demeden denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bursa Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 4 Aralık Cuma günü kısıtlamanın başladığı saatlerde av koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında ekipler, 15 mühreyle kaçak avcılık yapan bir kişiyi tespit etti. Olay yerine giden ekiplere av tüfeğiyle ateş açan şüpheli, bulunduğu bölgeden kaçtı. Olayla ilgili tahkikat devam ederken, kaçan şüpheliyi bulma çalışmaları devam ediyor. (ZP-
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