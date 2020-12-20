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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamada İstanbul’u Galata Kulesi'nden izlediler

Kısıtlamada İstanbul’u Galata Kulesi'nden izlediler

Turistlerin görüntüsü

Gezin Hatıra Fotoğrafı 

-Galata Kulesinin görüntüsü
-detay görüntüler

( İSTANBUL -ÖZEL-DRONE) İSTANBUL

- İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasında muaf olan turistler Galata Kulesi'ne çıkarak İstanbul’un en sakin halini seyrettiler. Turistlerin kulede gezinerek hatıra fotoğrafı çektirmesi havadan görüntülendi. Korona virüs(Covid-19) salgınının önlemek amacıyla bu hafta 3'üncü kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Türkiye’ye gelen turistler muaf tutulmuştu. Sokağa çıkma kısıtlamasında Galata Kulesi'ne çıkan turistler İstanbul’un en sakin manzarasını seyrettiler. Havadan çekilen görüntülerde Galata Kulesi'nde onlarca turistin olduğu ve sık sık hatıra fotoğrafı çektirdikleri görüldü.
İstanbul’u en sakin şekilde Galata Kulesi’nde izleyen turistler İstiklal ve Beyoğlu’nda gezdikleri görüldü.
İstanbul’un en güzel manzaralarından birisine sahip olan Galata Kulesi kısıtlama günlerinde turistler tarafından oldukça rağbet gördüğü görüldü.

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