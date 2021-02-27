Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamada ihtiyaç sahipleri unutulmadı

Kısıtlamada ihtiyaç sahipleri unutulmadı

Kısıtlamada ihtiyaç sahipleri unutulmadı

Bild Sosyal Yardım 

-İhtiyaç sahiplerine patates, gıda ve hijyen kolilerinin verilmesi,
-Ailelerin teşekkür etmesi
-genel detaylar

( ŞANLIURFA -ÖZEL)- Şanlıurfa’da ihtiyaç sahiplerine yardımlar sürüyor ŞANLIURFA

- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında kapı kapı gezerek ihtiyaç sahiplerine patates, gıda ve hijyen kolisi dağıttı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı sosyal yardım şubesi ekipleri, kentte dezavantajlı ailelerin yanında olmaya devam ediyor. İl genelinde daha önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine tek tek giden ekipler, patates, gıda ve hijyen kolisi dağıttı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile tüm dezavantajlı ailelere ulaşılması hedeflenen yardımların kademeli olarak devam edeceği bildirildi.
Gıda ve hijyen kolilerden alan aileler, emeği geçenlere teşekkür etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı