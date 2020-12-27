Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamada hareketli dakikalar...Yasağa rağmen internet kafeyi açtılar, polisi görünce arka kapıdan böyle kaçtılar

Kısıtlamada hareketli dakikalar...Yasağa rağmen internet kafeyi açtılar, polisi görünce arka kapıdan böyle kaçtılar

Olay yerinden görüntü

Kamera İnternet Kafe Sokağa Çıkma Yasağı Zabıta Polis Ekipleri 

-Ekiplerin kapıyı çalması
-Şahısların kaçması
-Yaşanan kovalamaca

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece'de yasağa rağmen bir internet kafenin açık olduğu ihbarını alan zabıta ve polis ekipleri baskın düzenledi.
Ancak kameralardan polis ve zabıta ekiplerini gören kafe sahibi kapıyı kilitledi. Ekipler kapıyı açmaya çalışırken, içeridekiler arka tarafta bir evin çatısından atlayarak kaçtı. O anlar kameralara yansıdı. Olay Küçükçekmece'de dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir internet kafenin sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen açık olduğunu gören çevredekiler durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler internet kafenin kapısını çaldı. Ancak polis ve zabıta ekiplerinin geldiğini gören iş yeri sahibi kafeyi kilitledi. Polis ve zabıta ekiplerinin ısrarla kapıyı çalmasına rağmen kapı açılmadı. İş yerinin arka tarafına giden ekipler, içeriden çıkan bazı kişilerin arkadan tek katlı bir evin balkonundan atlayarak kaçtığını gördü. Zabıta ekipleri şahısları durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yaşanan kovalamaca kameralara da saniye saniye yansıdı. İçeridekilerin arka taraftan kaçması üzerine ekipler de olay yerinden ayrıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement