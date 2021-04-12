Kısıtlamada hareketli dakikalar...Dur ihtarına uymayıp kaçtı, uyuşturucu madde ile yakalandı

-Ekiplerin arama çalışmaları

-Ele geçirilen uyuşturucu madde

-Gözaltına alınan şahıstan detay

-Şahsın polis aracına bindirilmesi



( BURSA ) BURSA



- Bursa'da kısıtlama saatinde sokak üzerlerinde bulunan iki kişiye devriye atan ekipler dur ihtarından bulundu. Dur ihtarına uymayıp kaçan şüpheliler yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi bir binanın çatısına atıp kaçmaya çalıştı. Kaçan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Atakan Ç., ben sağlık çalışanıyım demesi dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre, Osmangazi ilçesi Yenikaraman Demir Sokak'ta devriye gezen bekçi ekipleri, şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu. Bekçi ekiplerinin, Atakan A. ve Sefa Ç'ye üst araması yapmak istemesinin ardından şüpheliler, üzerlerinde bulunan yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi bir evin çatısına atarak kaçmaya çalıştı. Ekipler, şüphelileri kısa sürede etkisiz hale getirirken, üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu kullanma aparatı da ele geçirildi. Ayrıca Atakan Ç., ben sağlık çalışanıyım demesi dikkat çekti. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten cezai işlem uygulanan şüpheliler gözaltına alındı.



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