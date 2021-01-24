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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamada görev yapan polislere sıcak çorba ikramı

Kısıtlamada görev yapan polislere sıcak çorba ikramı

görev başındaki polis ekiplerine çorba ikram edilmesi,

Polis Hafta Sonu Memur Sokağa Çıkma Yasağı Polis Ekipleri 

-kontrol noktalarındaki polislere çorba ikramı,
-işlerine giden vatandaşlara ikram,
-polislerden ve vatandaşlardan açıklamalar,
-genel ve detay görüntüler,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Şahinbey Belediyesi, korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görev başında olan polis ekiplerine çorba ve ekmek ikramında bulundu. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle Gaziantep genelinde 38 ayrı noktada görev başında olan polis memurlarına Şahinbey Belediyesi içlerini ısıtacak çorba ikramında bulundu. 38 ayrı noktada vatandaşın sağlığı ve güvenliği için görev başında olan polis memurlarının görev yaptığı noktalara Şahinbey Belediyesi tarafından araçlarla çorbalar getirilerek ikram edildi. Emniyet mensupları soğuk kış gününde içlerini ısıtan çorbanın ve unutulmamanın mutluluğunu yaşadı. Çorbalar soğuk havada emniyet mensuplarının içini ısıttı Görev başındaki polisler, yapılan ikramdan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Soğuk kış gününde içimizi ısıtan bu ikramdan dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz” dediler. Vatandaşlara da ikram edildi İşleri için araçları ile dışarıda olan ve polisin uygulama noktalarında duran vatandaşlara da Şahinbey Belediyesi personelleri çorba ve ekmek ikramında bulundu. Vatandaşlar, Şahinbey Belediyesi’nin ince düşüncesinden dolayı teşekkür ederek, “İşimiz gereği sokağa çıkmak zorunda kaldık. Soğuk havada polislerimiz de görev başındalar. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, polislerimizi ve bizleri düşünerek çorba ikramında bulundu. Kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştular. (SVY-LO-Y)
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