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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamada gezmeye çıkanlar cezadan kurtulamadı

Kısıtlamada gezmeye çıkanlar cezadan kurtulamadı

Trafik ekiplerinin denetimi

Polis Güzergah Kış Lastiği Polis Ekipleri Trol 

-Asayiş ekiplerinin denetimi
-Sahilin boş görüntüsü

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop’ta sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde polis ekipleri cadde ve sokaklarda yaptıkları denetimlerle ihlallerin önüne geçti. İhtiyaçlarını karşılamak bahanesiyle gezmeye çıkan vatandaşlar fırsat bulamadı. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetim Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun olarak kullanılan güzergahlarda denetimler gerçekleştirildi.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle gerçekleştirilen denetimlerde ekipler yaya ve araçları durdurarak izin belgelerini sordu. İzni bulunan vatandaşlar yapılan kontrolün ardından yola devam edebildi. Denetimlerde ayrıca vatandaşların maske kullanımı ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü gerçekleştirildi.
Araçlar üzerinde trafiğe çıkmasına engel bir uygunsuzluk olup olmadığına da bakıldı. Ticari araçların kış lastiği kullanımına dikkat edildi. İhtiyaçlarını karşılamak bahanesiyle sahilde gezmek için dışarı çıkan vatandaşlar da fırsat bulamadı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanların, muafiyet sebebi zaman ve güzergâh açısından uyumluluğu kontrol noktalarında denetlendi. Sahil boş kaldı. (ÜK-MAY-
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