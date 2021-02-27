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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamada gezerken servis minibüsüne çarpıp kaçtılar

Kısıtlamada gezerken servis minibüsüne çarpıp kaçtılar

- Kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Polis Kural İhlali Sağlık Ekipleri Trol 

-- Kaza yapan araçlardan görüntü
-- Ambulansa alınan yaralıdan görüntü
-- Kazada serviste bulunan işçilerden açıklama
-- Detaylar

( KOCAELİ )- Otomobilin çarptığı servis bariyerlere çarparak durdu: 1 yaralı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Derince ilçesinde seyir halindeki servis minibüsüne yandan çarparak kaza sürücünün yaralanmasına neden otomobildeki 3 kişi kazadan sonra kaçarak gözden kayboldu. Araçta kalan 1 kişiye ise kısıtlama ihlalinden ceza kesildi. Kaza D-100 Ankara istikameti Yavuz Sultan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nurullah Başol idaresindeki 41 P 9297 plakalı servis minibüsü içerisindeki işçilerle birlikte sağ şeritte seyir halinde ilerlediği sırada, Hakan Ö. ve 3 kişinin daha içinde olduğu 41 HM 877 plakalı otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan servis minibüsü bariyerlere çarpıp dururken, içerisinde bulunan sürücü Nurullah Başol ise yaralandı. Kazaya neden olan otomobilde bulunan sürücünün de aralarında olduğu 3 kişi ise kaçarak gözden kayboldu. Kazada yara almadan kurtulan servisteki sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Olayda kazaya neden olan otomobilde bulunan araç sahibi Hakan Ö.’ye kısıtlama ihlalinden 3 bin 150 lira, kural ihlalinden 652 TL ceza kesilirken ehliyetine de 20 ceza puanı yazıldı. Polis ekipleri, kazaya neden olduktan sonra kaçan sürücü ve yanındaki 2 kişiyi yakalamak için inceleme başlattı. (GY-
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