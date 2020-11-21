Kısıtlamada gelenek bozulmadı... Kozan’da havadan karadan şırdan ve ciğer servisi

-tarihi sokalar boş detay

-Cigerci genel detaylar

-Ciger ve mangal detayı

-cigerci Fuat dokuzcu ile röportaj

-paket detayı

-Boş sokalar detay

-Şırdancı sipariş detay

-Şırdancı Murat Mercan ve sırdanlar detay

-Dana şırdan detay

-Şırdancı Murat Mercan ile röportaj

-Drone ile servis alan teyze emine İnanç

-Emine İnanç teyzenin balkondan konuşması

-Done detayı



( ADANA -ÖZEL) ADANA



Adana’nın Kozan ilçesinde kısıtlamalar şırdan ve ciğer paketçilerini harekete geçirdi. Şırdan kazanlardan tezgaha çıkmadan tükenirken yarım asırdır ciğercilik yapan Fuat Dokuzcu mangalı paket servisi için alevlendirdi. Kozan’da şırdan servisi yapan Murat Mercan uzak mesafelere araç ile şırdan servisi yaparken yakın mesafede drone ile sırdan servisi yaptı. Kozan’da saat 20.00’de kısıtlamaların başlaması ile birlikte Kozanlılar şırdan ve ciğer yemekten vazgeçmedi. İlçede ki Şırdan ve ciğerciler paket servisi ile evlere Adanalıların vazgeçmediği lezzet şırdan ve ciğer taşırken şırdan ve paça işletmesi yapan Murat mercan yakın mesafe olan taleplere drone ile yetişti. Balkondan verdiği şırdan siparişini drone ile alan Emine İnanç kronik rahatsız grubu olduklarını için ayaklarına hizmeti geldiğini kaydetti.

50 yıldır ciğer kebapçısı olan Fuat Dokuzcu, evlere sipariş yetiştirmek için yoğun çalıştığını kaydederek “Kozan’da bu hizmeti vermekten gurur duyuyorum. Servislerimiz arttı. Adanalıların vazgeçilmez tutkusu ciğer, şırdan. Müşterimize hitap etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Şırdan ve paça işletmesi olan Murat Mercan yakın mesafe de drone ile servis yapıldığını kaydederek “ malum kısıtlama çıkmaya başladı.

Şuan üçüncü kazanımızı attık. Adanalılar şırdandan vazgeçmiyor. Adana’da şırdan kıtlığı var. Az sayıda olunca Dana şirdan alternatif ile servis veriyoruz. Bizim adana denilince akla gelen şırdan” diye konuştu.

Drone ile şırdan siparişi veren Emine İnanç ise “ memnun olduk. Ayağımıza geldi. İlk kez ucan bu şey geldi ve içimizde. Dışarı çıkamıyoruz ayağımıza hizmet bekliyoruz. Teşekkürler” dedi.





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