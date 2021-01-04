Kısıtlamada evde kalan Zonguldaklılar sahillere akın etti

-- Balık tutanlar, araç parkındaki yoğunluk

-- Çarşı merkezden kalabalık

-- Gençlerin sahilde eğlenmesi

-- Balık tutanlar

-- Anons

-- Şahap Küçükali ile röp.

-- Yahya Karaaslan ile röp.

-- HES haritası



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak'ta geçtiğimiz hafta sonu 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını evde geçiren vatandaşlar, haftanın ilk günü sıcak havayı da fırsat bilerek sahillere akın etti. Amatör balıkçılar da sosyal mesafeyi koruyarak olta ile balık avladı. İçişleri Bakanlığınca 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması 05:00'de sona erdi. Tedbirlerin etkili olduğu kentte Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında da harita yeşile dönmeye başladı.

Vaka sayılarının da azaldığı kentte vatandaşlar haftanın ilk günü kent merkezinde yoğunluğa neden oldu. Araç ve yaya trafiğinin yaşandığı Gazipaşa Caddesi'nde zaman zaman unutulan sosyal mesafe, caddede görevli ekiplerce hatırlatıldı. Maske kullanımı ve caddede sigara içilmesinin yasak olduğu da hatırlatılarak kurallara uyulması istendi. Güneşli havayı fırsat bilen sahile koştu Öte yandan hafta sonu kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte bazı vatandaşlar Kozlu ilçesindeki sahile akın etti. Vatandaşlardan bazıları yanlarında getirdikleri termostaki çaylaını içerken bazıları da kumsalda güneşli havanın tadını çıkarttı. Gençler de getirdikleri gitarlarla müzik çalarak eğlendi. Havadan drone ile görüntülenen amatör balıkçılar da sosyal mesafeyi koruyarak balık avladı. Amatör balıkçı Şahap Küçükali, "Hafta sonunu evde geçirdik. Şu anda stres atıyoruz. Anca rahatladık. Aramıza mesafede koyuyoruz. Mesafeyi korumak zorundayız" dedi.

Emekli olması sebebiyle hafta sonu evde sıkıldığını söyleyen Yahya Karaaslan ise "Emekliyiz. Bu tür şeylere alışkınız. 3-4 gün sıkıldık. Bu gün de geldik, can sıkıntısı. Vakit geçiriyoruz. Mesafeyi muhakkak koruyoruz. Göründüğü gibi maskemizi takıyoruz. Uyum sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

(OA



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