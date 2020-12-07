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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kısıtlamada en pahalı Eskişehir-Bursa yolculuğu

Kısıtlamada en pahalı Eskişehir-Bursa yolculuğu

araçtan detay

Para Cezası Beyzbol Sopası Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Polis Ekipleri 

-ekiplerden detay
-uyuşturucu maddeden detay
-kişilerden detay

( BURSA )-Otomobilden 6 kişi çıktılar, araçta uyuşturucu bulundurdular-Biri bunlar bana ait dedi, biri gazeteciye tepki gösterdi BURSA

- Bursa'da kısıtlamada Eskişehir’den geldiklerini belirten 6 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alınırken Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak ve sosyal mesafe kuralına uymamak suçundan yaklaşık 40 bin TL para cezası uygulandı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 06 LID 80 plakalı aracı durdurdu. Araçta bulunan İ.D. , B.G., A.A., S.A., B.Ö., ve A.T., Eskişehir’den geldiklerini belirtti ancak izin kağıtlarının olmadığı ortaya çıktı. Sosyal mesafeye araç içinde uymayan 6 kişinin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri araçtan inmelerini isteyerek arama yaptı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve kullanmak için düzenek, bıçak ve beyzbol sopası bulundu. Sokağa Çıkma Kısıtlamasına ve Sosyal Mesafe kuralına uymamak suçlarından yaklaşık 40 bin TL para uygulanan 6 şüpheli, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Araçta bulunan İ.D.,’nin ise uyuşturucu ticareti yapmaktan kaydı olduğu öğrenildi. Araçta bulunan B.G., uyuşturucu için polis ekiplerine ‘Bunlar bana ait' demesi ve kadının gazetecilere tepkisi dikkatlerden kaçmadı.
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