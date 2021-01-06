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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kısıtlamada ellerindeki yağ ceza yemekten kurtardı

Kısıtlamada ellerindeki yağ ceza yemekten kurtardı

Polis ekipleri, denetim, ceza yazılan kişi, sürücünün kendisini izah etmesi, detaylar

( BURSA ) -- Kız arkadaşını evine bıraktı dönüşte aracı arıza yapınca kısıtlamaya takıldı- Ellerindeki yağ cezadan kurtardı ama arkadaşı o kadar şanslı değildi BURSA

Polis Kız Arkadaş Kamera Polis Ekipleri Irak 


- Bursa’da kız arkadaşını evine bırakan gencin otomobili eve dönerken arıza yaptı. Uzun süre otomobili tamir etmek için uğraşan genç, kısıtlamaya takılınca yağlı olan elleri ceza yemekten kurtardı. Yanında ona eşlik eden arkadaşı ise ceza yemekten kurtulamadı. Bursa’da oto tamircisi olan 21 yaşındaki Sezer Fırat B., arkadaşı Bayram S. ile birlikte Bursa’dan aldığı kız arkadaşını İnegöl’deki evine bırakmak için yola çıktı. Kız arkadaşlarını bıraktıktan sonra geri dönüşe geçen gençlerin başına gelmeyen kalmadı. Otomobili bozulan gençlerden sürücü Sezer Fırat B. kolları sıvayıp mesleğini konuşturdu. Elleri yağ olsa da otomobili tamir etmeyi başardı. Ancak gençler, saatin 21.00'i geçtiğini fark edemeyince denetlemeye takıldı. Polis ekiplerinin kimlik sorduğu gençlerden Fırat, yağlı ellerini gösterince ceza yemekten kurtulsa da, arkadaşı o kadar şanslı değildi. Sürücüye otomobili tamir ettiği için kısıtlamaya takıldığından ceza yazmayan polis ekipleri, arkadaşı Bayram S.'ye 3 bin 150 lira kısıtlamayı ihlalden ceza kesti. Ancak kimlik sorgulamasında sürücünün de asker yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Bayram S., polisler işlemleri yaparken 'Bu ceza mı? Bu hafta ikincisi' diye kurtulmaya çalıştı. Bayram S.'nin kameraları görünce ise "Bu ilk" demesi dikkat çekti. İşlemlerinin ardından şahıslar geldikleri otomobil ile tekrar Bursa’ya doğru hareket etti. (SA-AÇ-İHS)
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