Kısıtlamada ‘Dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

-Yakalanan şahıstan detay



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir’in Konak ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü uzun süren kovalamaca sonucu Bayraklı ilçesinde yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Konak ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde gece saatlerinde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan Peugeot marka 35 RS 113 plakalı aracın sürücüsü F.K. (39) ekiplerden kaçmaya başladı.

Konak ekiplerinin anonsları üzerine aracın geçiş güzergahlarına Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Trafik polislerinin de katıldığı uzun süren kovalamaca sonucunda otomobil Bayraklı Smyrna Meydanı yakınında durduruldu. Durdurulan araçta yolcu konumunda bulunan G.S (39) isimli kadın ile araç sürücüsü F.K. (39) ekipler tarafından gözaltına alınırken, araç içerisinde bir miktar uyuşturucu madde ile pompalı tüfeğe ait fişek ele geçirildi. Öte yandan, şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Sürücü F.K’nin ehliyetsiz olduğu tespit edilirken, sürücüye ‘ehliyetsiz araç kullanmak, ‘sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek’ ve ‘trafiği tehlikeye atmak’ suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi. (Mİ-MA-Y)

