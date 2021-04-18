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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamada dışarıya çıkan vatandaşlar polisi görünce evlerine kaçtı

Kısıtlamada dışarıya çıkan vatandaşlar polisi görünce evlerine kaçtı

Genel görüntü

Polis Hafta Sonu 

-Yasaktan görüntü
-Polis aracından görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
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( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kısıtlama saatinde dışarı çıkan vatandaşlar polislerin gelmesi üzerine evlerine kaçtılar. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tedbir kararıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi cuma saat 19.00'dan itibaren Yüksekova ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Yüksekova'da uygulanacak 58 saatlik sokak kısıtlaması devam ederken, ilçede bazı vatandaşlar kısıtlama saatlerini ihlal ederek dışarıya akın etti. Polislerin gelmesiyle dışarıya çıkan vatandaşlar, uyarılardan sonra tekrar evlerine çekildi. Sağlık Bakanlığının vaka oranlarını gösteren haritada 'sarı' iller arasında olan Yüksekova Mart ayından bu yana hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmıyordu. İlçede 47 günün ardından tekrar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına girildi. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tüm yolarda denetimlerini sürdürüyor.
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