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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kısıtlamada dışarı çıktı 7 bin lirasını böyle kaptırdı

Kısıtlamada dışarı çıktı 7 bin lirasını böyle kaptırdı

Kapkaç anlarına ait güvenli kamera görüntüleri

( GAZİANTEP )- Araç altında kalmaktan son anda kurtulan kadın uzun süre kapkaççıyı kovaladı- Çevredeki yayalarında peşinden koştuğu kapkaççı izini kaybettirdi GAZİANTEP

Kadın Polis Çalışan Kadın Bankamatik Kadın Hırsız Direksiyon 


- Gaziantep’te sokak kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda bankadaki parasını çekmek için dışarı çıkan kadın, çantasındaki 7 bin TL’sini kaptırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda kadın ve çevredeki vatandaşların da uzun süre peşinden koştuğu kapkaççı izini kaybettirdi. Olay Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi Tuna sokakta meydana geldi. Şeni yıl nedeniyle uygulanan sokak kısıtlamasının ikinci gününde para çekmek amacıyla sokağa çıkan H.K., bankamatikten 7 bin TL çekerek, evine dönmek için yola çıktı. Bankadan itibaren takip edildiği tahmin edilen kadının elindeki çanta, arkasından yaklaşan bir kışı tarafından alındı. Para dolu çantayı kapan şahıs hızla kaçmaya çalışırken, ne olduğunu anlamaya çalışan kadın da hemen kapkaççının peşine düştü. O esnada yoldan geçen bir aracın altında kalmaktan son anda kurtulan kadın hırsızlara yetişmek için arkasına bile bakmadan koşmaya devam etti.Yaptığı frenle son anda kadına çarpmadan durmayı başaran aracın sürücüsü de bir süre bekledikten sonra direksiyonunu kadın ve kapkaççının koştuğu yöne doğru kırdı. Çevredeki bazı vatandaşlar da kadının peşinden koşarak, kapkaççıyı yakalamaya çalıştı. Olay anında yaşananlar saniye saniye güvenlik kamelarına yansıdı. Kısa süreli kovalamaca sonucunda kapkaççıcının izini kaybeden kadın ve yanındakiler, içerisinde 7 bin TL bulunan çantayı boş bir şekilde yere atılmış halde buldu.Olay nedeniyle büyük korku ve şok yaşayan H.K., isimli kadın polise başvururarak yardım istedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (FP-SD-
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