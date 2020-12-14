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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Kısıtlamada Denizli evde kaldı, Büyükşehir yardıma koştu

- Kısıtlamada Denizli evde kaldı, Büyükşehir yardıma koştu

Sokakta ki çalışmadan görüntü

Allah Şehir İçi 

-Belediye işçilerinden görüntü
-Belediye Başkanı Osman Zolan'dan görüntü
-Başkanın esnaflar ile görüşmesinden görüntü
-Çalışmaları yerinde incelemesinden görüntü
-Başkan Zolan ve ekibinden görüntü

( DENİZLİ )- Büyükşehir 7 gün 24 saat sahada, Başkan Zolan ekiplerin yanında DENİZLİ

- Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 7 gün 24 saat görev başında olan Denizli Büyükşehir Belediyesinin sahadaki çalışmalarını inceleyen Başkan Osman Zolan, tedbirle uyan tüm hemşehrilerine teşekkür etti. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Oluşturduğu nöbetçi ekiplerle 65 yaş üstü vatandaşlar ile acil ihtiyacı olan vatandaşların taleplerini gideren Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdürdü. 52 farklı bölgede görev yapan itfaiye istasyonları, 188 Cenaze, Büyükşehir DESKİ 185 Çağrı Merkezi, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve diğer nöbetçi birimleriyle hizmetlerine devam etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da sokağa çıkma kısıtlamasında ekiplerin çalışmalarını inceledi. Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü'nün eşlik ettiği Başkan Zolan, Emek Caddesi ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde mazgal değişimi ve temizliği yapan ekiplerle bir araya geldi. “Tedbirlere uyan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum” Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar için mesai yapan esnaflara ziyarette bulunan Başkan Zolan, bölgede görev yapan taksi esnafı ile bir araya gelerek istek ve önerilerini dinledi. Başkan Zolan, şunları kaydetti: “Bu güzel şehir için taş üstüne taş koyulmasında emeği olan herkesten Allah razı olsun. Tedbirlere uyan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bizler sahada vatandaşlarımıza hizmet etmeyi sürdürüyoruz. İnşallah alınan bu tedbirlerle salgının üstesinden geleceğiz” dedi.
(EEP-MB-Y)
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