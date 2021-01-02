Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamada denetimleri sürüyor

Kısıtlamada denetimleri sürüyor

Ekiplerin araçlardaki kontrolleri

Kırköy Polis Gesi Polis Ekipleri Trol 

-Sürücülerden görüntü
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, polis ekipleri yollarda denetimlerini sürdürüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz Perşembe saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi sabahı 05.00’te sona erecekken, ekipler tarafından yapılan denetimler sürdürülüyor. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Aksu Caddesi üzerinde kurulan uygulama noktasında denetimlerini gerçekleştirdi. Denetimde ekipler araçları tek tek durdurarak, sürücülere ve yolculara yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirdi. Durdurulan araçlarda izin belgesi olup olmadığı kontrol edilirken, maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı