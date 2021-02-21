Kısıtlamada ceza yiyince “Şortum için ceza yazdınız” dedi

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( İSTANBUL )- Beşiktaş polisi kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yağdırdı İSTANBUL



- Beşiktaş polisi Covid-19 denetimleri kapsamında kısıtlamaya uymayan vatandaşlara göz açtırtmadı. Kuralları ihlal eden vatandaşların bahaneleri ise pes dedirtti. Cezai işlem uygulanacak olan vatandaşlardan bir tanesi “Şortum için ceza yazdınız” dedi.

Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler bu gün ilçe genelinde korona virüs denetimleri gerçekleştirdi. Beşiktaş meydan, Ortaköy ve birçok farklı noktada polis ekiplere kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti. Kuralları ihlal eden vatandaşların bahaneleri pes dedirtti Denetimleri sürdüren ekipler bir vatandaşı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Her hangi bir muafiyeti bulunmayan Vatandaşa kısıtlamaya rağmen sokağa çıktığının görülmesi üzerine ceza yazılacağı söylendi. Bunun üzerine vatandaş polise hiç beklenmedik bir tepki göstererek “Burada bir sürü insan geçiyor siz beni şortum için çevirdiniz” dedi.





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