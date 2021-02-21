Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamada ceza yiyince “Şortum için ceza yazdınız” dedi

Kısıtlamada ceza yiyince “Şortum için ceza yazdınız” dedi

Ceza kesilenlerden detay

Polis Hafta Sonu Koronavirüs Emniyet Müdürlüğü Trol 

-Ekiplerden detay
-Genel detaylar

( İSTANBUL )- Beşiktaş polisi kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yağdırdı İSTANBUL

- Beşiktaş polisi Covid-19 denetimleri kapsamında kısıtlamaya uymayan vatandaşlara göz açtırtmadı. Kuralları ihlal eden vatandaşların bahaneleri ise pes dedirtti. Cezai işlem uygulanacak olan vatandaşlardan bir tanesi “Şortum için ceza yazdınız” dedi.
Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler bu gün ilçe genelinde korona virüs denetimleri gerçekleştirdi. Beşiktaş meydan, Ortaköy ve birçok farklı noktada polis ekiplere kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti. Kuralları ihlal eden vatandaşların bahaneleri pes dedirtti Denetimleri sürdüren ekipler bir vatandaşı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Her hangi bir muafiyeti bulunmayan Vatandaşa kısıtlamaya rağmen sokağa çıktığının görülmesi üzerine ceza yazılacağı söylendi. Bunun üzerine vatandaş polise hiç beklenmedik bir tepki göstererek “Burada bir sürü insan geçiyor siz beni şortum için çevirdiniz” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Erzurum'da meydan savaşı gibi kavgaErzurum'da meydan savaşı gibi kavga
Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlamaElazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlama
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı