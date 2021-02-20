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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamada ceza yememek için çatıya saklandılar

Kısıtlamada ceza yememek için çatıya saklandılar

Kısıtlamayı ihlal edenlerin gece çatıda yakalanması ve çatıdan içeri girmeleri

Polis Akalan Kahvehane Kıraathane Trol 

-Diğer kahvehanaye yapılan baskın
-Masada oyun oynayanlar

( KONYA ) KONYA

- Konya’da dernek, kıraathane ve kahvehane adı altında faaliyet gösteren iş yerlerinde yapılan denetimde maske, mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplamda 78 kişiye işlem yapılırken, bir iş yerinde de onlarca kişinin ceza yememek için çatıya saklandığı görüldü.
Edinilen bilgiye göre, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla kontrollerini sürdüren Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kahvehane, kıraathane, dernek adı altında faaliyet gösteren iş yerlerinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, 4 iş yerine tütün mamullerinden cezai işlem uygulanırken, 1 iş yerindeki 2 çalışana kimlik bildirmemesinden işlem yapıldı. Ayrıca, iş yerlerinde bulunan toplam 76 şahsa ise maske ve sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza kesildi. 2 iş yeri mühürlenirken, 4 iş yeri sorumlusuna da işlem yapıldı. Öte yandan, bir iş yerine yapılan denetimde çatıya saklanarak ceza yemek istemeyenler polis tarafından yakalanarak işlem yapıldı.
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