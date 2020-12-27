Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamada ceza kesilen evsiz vatandaş Ankara’ya geldi

Kısıtlamada ceza kesilen evsiz vatandaş Ankara’ya geldi

Ali Çiftçi röportaj (otogar ve misafirhane)

Sosyal Medya Pasaport Kontrolü Cüzdan Polis Ekipleri Bulduk 

-Otobüsten iniş
-Misafirhaneye yerleşme
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Emniyet Genel Müdürlüğü, yatacak yeri olmadığı için sokakta kalan ve hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için cezai işlem uygulanan Ali Çiftçi’ye ulaşıldığını, helalleşildiğini ve gerekli desteğin sağlandığını açıklamıştı. Çiftçi, Ankara’ya getirilerek Valiliğe bağlı Kimsesizler Misafirhanesi’ne yerleştirildi. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Antalya’da gerçekleştirilen denetimler esnasında turistlere pasaport kontrolü yapıldığı sırada turistlerle beraber yolda yürüyen Ali Çiftçi’yi durdurup kimliğini kontrol eden polis ekiplerinin “Neden dışarıdasın?” sorusu üzerine kısıtlama olduğunu bildiğini ancak yatacak yerinin olmadığını, sokakta kaldığını belirten Çiftçi’ye kurallar gereği polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulanmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden, Antalya’da yaşanan olayla ilgili olarak sosyal medya üzerinden bir açıklama yapılarak, “Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi’yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik... Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz” denilmişti. Polis ekipleri tarafından Antalya’da kalacak yer tahsisi yapılan Çiftçi, olayın ertesi günü otobüsle Antalya’dan Ankara’ya gönderildi. Burada Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı personeli tarafından karşılanan Çiftçi, yetkili personelle birlikte araca binerek konaklama için Altındağ ilçesinde bulunan Ankara Valiliği Kimsesizler Misafirhanesi’ne yerleştirildi. Antalya’ya iş bulmak için gittiğini ancak iş bulamadığını söyleyen Çiftçi, “Orada bir sürü olay yaşadım. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden, memurlarımızdan Allah razı olsun çok yardımcı oldular. Polislerimiz beni aldıktan sonra huzurevine yerleştirdiler. Orada bir gece kaldım. Daha sonra Ankara’ya geldim” diye konuştu.
Çiftçi, Antalya’da kalacak yerinin olmadığını, başka bir imkanının da olmadığını belirterek, cüzdanının çalındığını, bu yüzden sokakta kaldığını anlattı. Kendisine ceza kesilmesiyle ilgili olarak ise Çiftçi, “Devletimizin memurları haklılardı. Sokaktasın, kısıtlama var. Cezayı kesmek onların görevleri” ifadelerini kullanarak, “Dışarıda kaldığımız için de mecburen cezamızı yedik” şeklinde konuştu.
Çiftçi’nin misafirhanede bütün ihtiyaçları karşılanacak.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement