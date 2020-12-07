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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kısıtlamada, ‘cenazemiz var’ diyerek toplanıp kumar oynadılar

Kısıtlamada, ‘cenazemiz var’ diyerek toplanıp kumar oynadılar

Polisin şahısları durdurması

Kapalı Alan Akalan Sigara Kumarhane Polis Ekipleri 

-Kumar oynanmasından görüntü
-Şahısın cenazem var tepkisi
-Ceza yazılması
-Detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Esenyurt’ta dün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde polisin ihbar üzerine gittiği iş hanındaki 2 dairede dernek adı altında kumarhane çıktı. İçerideki vatandaşlar kağıt oynarken yakalanmalarına rağmen “Cenazemiz vardı” diyerek kendini savunmaya çalışırken binlerce lira ceza yazıldı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri dün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde bir iş hanında vatandaşların olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine içeriye giren polis ekipleri dışarı çıkmaya çalışan 2 kişiyi durdurdu. Han içerisinde 2 ayrı daireye giren polis salgın tedbirlerine uyulmadığı ve kumar oynandığını tespit etti. Polisin kumar masasında yakalamasına rağmen şahıslar dernek olduklarını ve cenazeleri olduğu için toplandığını söyledi.

Binlerce lira ceza İçeride bulunan 11 kişiye hem kapalı alanda sigara içmekten hem de salgın tedbirlerine uymamaktan binlerce lira ceza yazdı. İki mekanda belediye ekipleri tarafından mühürlendi. (MD-ÖFA
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