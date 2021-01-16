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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamada caddeler ve meydanlar boş kaldı

Kısıtlamada caddeler ve meydanlar boş kaldı

Polis ekiplerinin caddede görüntüsü

-Boş caddelerin görüntüsü
-Boş sokakların görüntüsü
-Valilik binası görüntü
-Aksaray meydandan boş görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Aksaray sokakları sessizliğe büründü. Korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Aksaray’da vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.
Yurt genelinde uygulanan kısıtlama kapsamında kent sokakları sessizliğe bürünürken, sokaklarda görevlilerin harici kimse görülmedi. Özellikle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği cadde ve bulvarlar bomboş kalırken, kısıtlama kapsamında sokaklarda önlem alan emniyet güçleri de kent genelinde tedbirlerini sürdürdü. (YC-
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