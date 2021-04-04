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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamada Bursa sessizliğe büründü

Kısıtlamada Bursa sessizliğe büründü

ŞEHRİN EN İŞLER YERLERİNDEN BOŞ CADDE VE SOKAK DETAYLARI

Polis Hafta Sonu Sayılar Polis Ekipleri Öğrenciler 

-DRONE DETAYLARI
-KONTROL NOKTALARI
-FARKLI AÇILARDAN DETAYLAR

( BURSA -DRONE) BURSA

- Korona virüs vakaların artmasıyla kırmızıya dönen Bursa'da sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü. Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da vaka sayılarındaki artış sebebiyle, hafta sonu 2 günlük kısıtlama uygulandı. Yaklaşık 1 ay sonra gelen sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında kentin en işlek cadde ve sokakları sessizliğe büründü. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan sınava öğrencilerin haricinde, kontrol noktalarındaki polis ekipleri sokaklardaydı. Güvenlik güçleri de belirli alanlara kontrol noktaları kurdu. Kontrol noktalarında araçları durdurup sürücüleri belgelerini kontrol eden ekipler, belgeleri tam olanların tedbirlere uymaları konusunda uyardıktan sonra geçmelerine izin verdi. (AÇ-
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