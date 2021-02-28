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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamada balıkçılar açık olsa da, onlar da normalleşmeyi bekliyor

Kısıtlamada balıkçılar açık olsa da, onlar da normalleşmeyi bekliyor

Balıkçılardan görüntüler

Hafta Sonu Balık Fiyatları Balıkçı Esnafı Allah 

-Şahin ve Arskanbenzer'in konuşması
-Son detaylar

( ESKİŞEHİR -ÖZEL) ESKİŞEHİR

- Ülke genelinde hafta sonları devam eden sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle birçok esnaf kepenklerini açmazken 1 Mart’tan itibaren kısıtlamaların kalkacağı bekleyen balıkçı esnafı, kısıtlamada da vatandaşlardan daha fazla ilgi görüyor.Sokağa çıkma kısıtlaması Eskişehirli balıkçı esnafını fazla etkilemedi. Ülke genelinden devam eden kısıtlamada balıkçılar, çevredeki vatandaşlar tarafından normale nazaran iyi sipariş alıyor. Hem paket servisi hem de balıkçıların etrafında bulunan konuttaki vatandaşların akını balıkçıların yüzünü güldürüyor. Birçok vatandaş paket servisinden faydalanırken balıklarını görerek almak isteyenler ise tezgâhlara gelerek taze balık almak için kuyruk oluşturuyorlar. Ayrıca onlar balıkların temizlenmesi için ise onlarca dakika çevrede bulunan park, boş alanlarda oturarak sabır ediyorlar.Diğer yandan kısıtlamanın ilk haftasından başlayarak şimdiye kadar her hafta sonu taleplerinde artış gören balıkçılar, kısıtlama olmasına rağmen satış yapabiliyorsa da artık normale döneceği bekliyorlar. 1 Mart’tan itibaren ülke genelinde kısıtlamaların kalkacağı iller arasında Eskişehir’in de bulunacağı ümit eden balıkçılar, kısıtlama kalaklarsa başta hamsi olmak üzere diğer bütün balıklarda büyük fiyat düşüşü olacağı aktarıyorlar."Kısıtlamanın kalkması halinde tezgahlarda daha çok hareketlik olacak"Balıkçı esnaflarından Muharrem Şahin, kısıtlamadaki satışlar ile ilgili"Geçen haftalara bakarak bu hafta biraz hareketlik var pazarımızda şu an. Ama istediğimiz potansiyel yok. Denizdeki fırtınalar şu an bitti. Balıklar yavaş yavaş çıkmaya başladı.
İlerleyen günlerde balık fiyatlarında daha düşüş olacağı bekleniyor. Kısıtlamanın kalkması halinde tezgahlarda daha çok hareketlik olacağını düşünüyorum. Cumartesi-Pazar kısıtlama olduğu için çoğu uzaktaki insanlar gelemiyor. Yakın olan, çevresindekiler geliyor. Ama kısıtlama kalkarsa normal gün gibi iş olur yine. Şu an kısıtlamanın kalkacağı bekliyoruz. İnşallah, kısıtlama kalkar" dedi.
Selahattin Arslanbenzer ise kısıtlamanın kalkmasını beklediğini dile getirdi.
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