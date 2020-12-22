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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücü: ''Annem duymasın, öderiz cezayı''

Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücü: ''Annem duymasın, öderiz cezayı''

sürücüden detay ekiplerden detay

( BURSA )- Kısıtlamada alkollü yakalanınca annesinin duymasından korktu BURSA

Polis Akalan Sokağa Çıkma Yasağı Polis Ekipleri Trol 


- Bursa'da sokağa çıkma yasağına rağmen uygulama noktasında alkollü yakalanan sürücü, cezayı yarın ödeyeceğini söyledi.

Sürekli telefonuyla konuşan sürücü Mustafa B. karşısındaki kişiye ise ''Annem duymasın'' dedi.
Bursa'da polis ekipleri, kent genelinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı. Kontrol noktasında her gelen aracı durduran ekipler, sürücünün alkollü olduğunu fark etti. Mustafa B., üflediği alkol metrede 244 promil alkollü çıktı. Hem kısıtlamaya uymayan hem de alkollü araç kullanan sürücüye polis ekipleri toplam 4 bin 378 lira ceza uygulanırken, 6 ay geçici süreyle ehliyetine el koydu. Annesinden korktu, "cezayı yarın ödeyeceğim'' dedi Kameraları görünce "cezayı yarın ödeyeceğini" ifade eden Mustafa B., telefonda konuştuğu kişiye ise annesinin duymaması konusunda tembihledi. Yanında bulunan arkadaşına ise sokağa çıkma kısıtlamasından 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı. Sürücü Mustafa B., gözaltına alınırken, aracı ise yakınına teslim edildi.
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