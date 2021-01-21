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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kısıtlamada alkollü kumar oyununa polis baskını

Kısıtlamada alkollü kumar oyununa polis baskını

Baskın anı

Polis Kıraathane Polis Baskını 

-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da kısıtlamanın olduğu saatlerde alkol alınan ve kumar oynanan bir kıraathaneye polis operasyon yaptı. Kuralları hiçe sayan 15 kişiye 60 bin 750 lira cezai işlem uygulandı. Merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde bir kıraathanede kısıtlamaya rağmen içeriye kişilerin girdiği ihbarı üzerine ekipler çevre güvenliği alarak operasyon yaptı. İçeride alkol alarak kumar oynayan 15 kişi karşısında polisleri görünce şaşkına döndü. Operasyonda kurallara uymayan 15 kişiye kısıtlamaya uymadıkları, sosyal mesafeye dikkat etmeyip maske takmadıkları için 60 bin 750 lira ceza kesildi.
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