Kısıtlamada alkol şişeleriyle yakalanınca cezadan kaçamadılar

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( DÜZCE )- Tekel bayisinden alkol alanlara 35 bin TL para cezası DÜZCE



- Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında tekel bayisinden alkol alışverişi yapan şahıslara ve işletme sahibine toplamda 35 bin 386 TL para cezası uygulandı. Korona virüs sebebiyle akşam saat 21.00'dan sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalarını sürdüren Düzce polisi, Burhaniye Mahallesi'ndeki bir tekel bayisinden bazı şahısların alkol aldığını fark etti. Polisleri fark eden işletme sahibi de 10 şişe alkolü yere bırakıp, 'yolda buldum' diyerek kaçmaya çalıştı. İşletme sahibine 25 bin TL, alkol alan 2 şahsa ise 10 bin 386 TL cezai işlem uygulandı. (EB-HFV-



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