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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamada alkol alıp direksiyon başına geçen sürücü ağaca çarparak durabildi

Kısıtlamada alkol alıp direksiyon başına geçen sürücü ağaca çarparak durabildi

-Kazadan detay

İlk Müdahale Alkollü Sürücü Polis Polis Ekipleri Direksiyon 

--Ağaçtan detay
--Yaralıdan detay

( SİVAS )- Sivas'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarpan alkollü sürücü yaralandı, kazada otomobil hurdaya dönerken ağaç yerinden bile oynamadı SİVAS

- Sivas'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarpan alkollü sürücü yaralandı, kazada otomobil hurdaya dönerken ağaç yerinden bile oynamadı. Edinilen bilgilere göre olay İnönü Mahallesi Vali Muammer Caddesi üzerinde meydana geldi. K.Ş. idaresindeki 58 BE 461 plakalı Honda marka otomobilin alkollü olduğu öğrenilen sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım üzerindeki ağaca çarptı. Sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken sürücünün çarptığı ağaç ise yerinden bile oynamadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. (OE-GF-
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