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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamada açık olan kıraathaneye baskın kamerada

Kısıtlamada açık olan kıraathaneye baskın kamerada

Baskın yapılması

Polis Para Cezası Kamera Kahvehane Kıraathane 

-İçeride oyun oynayanlar

( İSTANBUL -ÖZEL)- İçeride oyun oynayan 18 kişiye 62 bin 441 lira ceza uygulandı İSTANBUL

- Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama saatlerinde açık olduğu ihbarını aldıkları bir kıraathaneye baskın düzenledi.
Baskında içeride kağıt oyunu oynayan 18 kişiye toplamda 62 bin 441 lira idari para cezası uygulandı. Baskın anı ise kameralara yansıdı. Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kıraathane, kahvehane ve oyun salonları geçici süreliğine kapatılmıştı. Bu kapsamda denetimleri aralıksız sürdüren Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta için saat 21.00’dan sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında geçtiğimiz Salı günü saat 22.00 sıralarında Göztepe Mahallesi 2293 Sokak üzerindeki bir kıraathanede oyun oynandığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren Bağcılar polisi, işyerine baskın düzenledi.
18 kişiye 62 bin 441 lira cezası Masalarda oturan çok sayıda şahsın sokağa çıkma kısıtlamasını deldiği, maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edildi. Bunun üzerine Bağcılar polisi, 18 kişiye “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 62 bin 441 lira idari para cezası uyguladı. Öte yandan iş yeri ise Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi. İşletmeci ise adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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