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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamada aç kalan martıların yiyecek kapma mücadelesi

Kısıtlamada aç kalan martıların yiyecek kapma mücadelesi

ekiplerden detaylar

Hafta Sonu Köpek Sokağa Çıkma Yasağı Hayvan Sokak Hayvanları 

-yemleme çalışmaları
-martıların yiyecek kapma mücadelesi
-sokak hayvanlarından detaylar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle Tekirdağ’da hayvanların aç kalmaması için yemleme çalışması yapıldı. Yemleme çalışmasını gören martılar, yiyecek kapma savaşına girerken, sokak aralarında bulunan hayvanlar ise yemlerin bırakıldığı alanlara akın etti. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Veteriner Hizmetleri ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bugünlerde, sokak aralarında bulunan hayvanlar ve deniz kenarında bulunan martıların aç kalmaması için bir çalışma gerçekleştirildi.
Martıların savaşı kamerada Yapılan çalışma kapsamında Süleymanpaşa Sahilinde yoğun olarak bulunan martılara yiyecek atıldı. Yiyeceklerin atıldığını fark eden on binlerce martı, bir anda o alana yönelerek yiyecek kapma savaşına girdi. Martıların yiyecek kapma mücadelesi, onlara yiyecek dağıtmaya çalışan ekiplere de zor anlar yaşattı. Martılara ekmek ve balık kalıntıları verildikten sonra sıra kargalara geldi. Kargalar içinde yeşillik alana ve süs havuzu çevresine yemleme çalışması yapıldı. Sokak hayvanları da unutulmadı Sahildeki yemleme çalışmaları tamamlandıktan sonra hafta sonu uygulanan sokağa kısıtlamasında sokak aralarında bulunan kedi ve köpeklerde unutulmadı. Sokak aralarına gelen ekipler, hayvanların yoğun olarak bulunduğu caddeler arasına mama bıraktı. Mama ve yiyecek bırakıldığını fark eden sokak canlıları, yiyeceklerin bırakıldığı alanlara yönelerek karınlarını doyurmaya çalıştı. (HLD-
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