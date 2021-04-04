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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamada 8 göçmen yakalanarak sınır dışı edildi

Kısıtlamada 8 göçmen yakalanarak sınır dışı edildi

-Göçmenlerden detay

Hastane Kaçak Göçmen Hastane Raporu Akalan Sınır Dışı 

--Polis ekiplerinin işlemleri
--Kamyonetten detaylar

( BURSA )-Bursa polisinin dikkati kaçak göçmenleri yakalattı BURSA

- Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan uygulamada şüphe üzerinde bir kamyonet durduruldu. Kamyonet kasasında, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 kaçak göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bursa-İzmir karayolu üzerinde kontrol noktalarında denetimler yapıldı. Ekipler, Bursa-İzmir karayolu Acemler mevkiinde kasasında 8 kaçak göçmenin bulunduğu 55 RV 051 plakalı kamyonet sürücüsünün tedirgin tavırları üzerine aracı durdurdu. Kamyonet sürücüsü F. B.'den istenen izin belgesi üzerine telaşa kapılan F.B.'nin belge gösterememesi üzerine ekipler kamyonetin kasasındaki 8 kişi ile sürücüyü incelemeye aldı. Ekipler üzerinden kimlik çıkmayan 8 kişinin yurda kaçak yollarla giren Afgan vatandaşı olduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü ve 8 kaçak göçmen, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kaçak göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilerek, hastane raporunun ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. Sürücü hakkında ise 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatıldı.
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