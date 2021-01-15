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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kısıtlamada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu devam ediyor

Kısıtlamada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu devam ediyor

-Drone görüntüsü

Hafta Sonu Kış Saati Trafik Yoğunluğu 

--15 Temmuz Şehitler Köprüsü
--Trafik
--Detay

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayacak iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Türkiye genelinde Saat 21.00'de başlayacak kesintisiz iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da da trafik yoğunluğu arttı. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala,15 Temmuz Şehirler Köprüsünde geçişlerde de trafiğin yüksek olduğu görüldü.
Kısıtlama sebebiyle hafta sonunu evde geçirecek bazı vatandaşlar eksiklerini tamamlamak için bazıları da evlerine gitmek için yollara çıktı. İş çıkış saatinin de denk gelmesi üzerine trafik yoğunluğu artış göstererek zaman zaman da durma noktasına geldi. Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. (MB-
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