Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü

Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü

100. Yıl caddesi detay

Köpek Yağışlı Hava Zabıta Evcil Hayvan Hayvan 

-Güllük Caddesi detay
-Cumhuriyet Meydanın detay
-Polis ekipleri detay
-Kaldırımdaki köpekler
-Sokakta yürüyen turistler
-Boş cadde ve sokaklar
-detaylar

( ANTALYA )- Az sayıda turist ve evcil hayvan sahipleri dışında cadde ve sokaklar boş kaldı ANTALYA

- Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Antalya’da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik devam etti. Kent genelinde iki gündür etkili olan yağışlı hava sebebiyle çok az sayıda turist, evcil hayvan sahipleri ve görevliler dışında sokakta kimse kalmadı.Yeni tip korona virüsle mücadele önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde turizm kenti Antalya’da sakin bir gün yaşandı. Vaka ve yoğun bakım oranının artmaya devam ettiği kentte sokağa çıkma kısıtlamasına dün olduğu gibi bugün de uyulduğu görüldü.
Sokak ve caddelerde genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda vatandaşın olduğu gözlendi. Yerli ve yabancı misafirlerin uğrak noktası olan Cumhuriyet Meydanı ise sessizliğe büründü. Güllük, 100.Yıl, Işıklar, 3 Kapılar bölgesinde ne yaya ne araç trafiğinin olduğu görüldü.
Kazım Özalp Caddesi, Saat Kulesi önünde zabıta ekipleri görev yaptı. Az sayıda turist ise kentin sessizliğinin tadını çıkardı. Bazı vatandaşların ise evlerinin yakınına evcil hayvanlarını çıkardıkları gözlemlendi. Yağışlı havanın da zaman zaman etkisini gösterdiği Antalya’da kısıtlamanın son gününde herhangi bir olumsuz olayın yaşanmadığı bildirildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement