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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlama ve rüzgar Antalya'yı sessizliğe bürüdü

Kısıtlama ve rüzgar Antalya'yı sessizliğe bürüdü

Kentin boş sokak ve caddeleri detay

Polis Polis Ekipleri 

-Konyaaltı Varyanttan detay
-Boş sahil detay
-Rüzgarın salladığı ağaçlar
-Spor yapan turistler
-Güneşlenen turistler
-Kıyıdaki turistler

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Korona virüs tedbirleri çerçevesindeki sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra, soğuk ve rüzgarlı hava Antalya’yı sessizliğe bürüdü. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde çok az turistin olduğu görüldü.
Yeni tip Korona virüs(Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında turizm kenti Antalya’da sokaklar boş kaldı. Hafta içi yoğunluğun yaşandığı cadde ve sokaklar, hem kısıtlama hem de rüzgar ve soğuk hava nedeniyle sessizliğe büründü. Saatteki hızı zaman zaman 65 kilometreyi bulan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kentteki otellerde konaklayan kısıtlamadan muaf turistlerin bazıları dışarı çıkıp dünyaca Ünlü Konyaaltı Sahili’ne geldi. Bazı turistler denizi izlerken bazıları ile bikini ve şortları ile güneşlendi. Deniz kenarına inmeyen turistler ise koşu ve yürüyüş yaptı. Sahilde polis ekiplerinin denetim yapmamasına rağmen Antalyalıların dışarı çıkmadığı görüldü.
(İA-
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